На следующей неделе без горячей воды останутся на 14 дней жители Центрального, Ленинского и Октябрьского округов.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
На следующей неделе без горячей воды останутся на 14 дней жители Центрального, Ленинского и Октябрьского округов.