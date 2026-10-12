«Бред и безумие»: Богословская уверяет, что Янукович заболел после встречи с Путиным

Ukraine's President Viktor Yanukovich looks on during a signing ceremony of an EU-mediated peace deal with opposition leaders, aiming to end a violent standoff that has left dozens dead and opening the way for a early presidential election this year, at the presidential headquarters in Kiev February 21, 2014.
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