Страна и люди
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Страна и люди

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Ученики Вермахта

Ученики Вермахта

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Вот почему они все войны в конечном итоге проигрывают.Как справедливо заметил Андрей Мартьянов, американских профессиональных военных в своё время обучали бывшие военные начальники и штабные офицеры вермахта, битые русскими (именно русскими, а не американцами с англичанами, ибо 75-80 (по разным источникам) процентов живой силы и техники вермахта было уничтожено именно Красной Армией), то бишь люди, проигравшие казалось бы выигрышную войну, но уроков в итоге так и не извлекшие.

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