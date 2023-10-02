Назвавшийся патриотом украинец дезертировал с фронта в Европу

Украинский беженец поделился рассказом о том, что несмотря на свои патриотические чувства, которые он испытывал, когда отправился на фронт, сбежал с поля боя в Европу, столкнувшись с настоящими боевыми действиями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии