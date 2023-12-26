Учёные нашли связь между употреблением моркови и снижением риска рака

Исследователи из Университета Ньюкасла в Великобритании проанализировали около 200 работ и обнаружили с помощью метаанализа, что употребление примерно 400 грамм моркови способно снизить риск развития онкологии на 20%.
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