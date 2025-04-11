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Сотни тонн мазута: Водолазы МЧС очищают дно Черного моря в Краснодарском крае

Сотни тонн мазута: Водолазы МЧС очищают дно Черного моря в Краснодарском крае

В Краснодарском крае водолазы МЧС собрали почти 4,6 тыс. мешков с нефтяными отходами со дна Черного моря после декабрьской аварии танкеров.

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