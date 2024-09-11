"МВФ снова втягивает Россию в переговоры. Если такой трюк получается раз за разом, почему бы его не повторить вновь?" (ц) — как бы Россию снова не "обманули"

Международный валютный фонд (МВФ) впервые с начала СВО направит свою миссию в Россию. 16 сентября начнутся онлайн-встречи с представителями российских финансово-экономических ведомств, а после делегация МВФ прибудет в нашу страну и проведет "консультации" уже в очном режиме.