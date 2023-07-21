Парламентская газета

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В Китае рассказали, как будут стимулировать потребление

В Китае рассказали, как будут стимулировать потребление

Несмотря на постепенное восстановление внутреннего спроса, в этой сфере все еще существуют проблемы. В Государственном комитете Китая по реформам и развитию (ГКРР) рассказали, что нужно для стимулирования потребления, пишет издание China Daily.

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