7 апреля в России вспоминают погибших подводников

Губернатор Петербурга напомнил петербуржцам о скорбной дате Одна из самых трагичных страниц в истории российского Военно-Морского Флота – гибель моряков на атомной подводной лодке Северного флота «Комсомолец».
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