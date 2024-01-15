Тренер Тарасова назвала достойным выступление Дэвис и Смолкина в Европе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась размышлениями о выступлении дочери Этери Тутберидзе Дианы Дэвис и ее партнера Глеба Смолкина на чемпионате Европы, отметив, что спортсмены хорошо откатали и очень старались.