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Тренер Тарасова назвала достойным выступление Дэвис и Смолкина в Европе

Тренер Тарасова назвала достойным выступление Дэвис и Смолкина в Европе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась размышлениями о выступлении дочери Этери Тутберидзе Дианы Дэвис и ее партнера Глеба Смолкина на чемпионате Европы, отметив, что спортсмены хорошо откатали и очень старались.

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