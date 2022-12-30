Представитель ГУР МО Украины назвал причины, по которым Иран до сих пор не поставил России ракеты

Представитель ГУР МО Украины назвал причины, по которым Иран до сих пор не поставил России ракеты

Украина постоянно обвиняет Иран в поставках беспилотников России, но доказать этого не может. Еще одно обвинение, также звучащее из Киева в сторону Тегерана - это якобы готовность снабдить Россию ракетами, но и тут никаких доказательств нет.

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