Представитель ГУР МО Украины назвал причины, по которым Иран до сих пор не поставил России ракеты

Украина постоянно обвиняет Иран в поставках беспилотников России, но доказать этого не может. Еще одно обвинение, также звучащее из Киева в сторону Тегерана - это якобы готовность снабдить Россию ракетами, но и тут никаких доказательств нет.
Украина постоянно обвиняет Иран в поставках беспилотников России, но доказать этого не может. Еще одно обвинение, также звучащее из Киева в сторону Тегерана - это якобы готовность снабдить Россию ракетами, но и тут никаких доказательств нет.
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