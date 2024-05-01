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Как научить детей не бояться ошибок

Как научить детей не бояться ошибок

И как помочь им преодолевать трудности, — рассказывает психолог Павел Зыгмантович. Источник: Кадр из фильма «Мать и дитя» Как помочь ребёнку не бояться ошибок? Вот у него не получилось, он сразу психует и бросает всё.

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