Как научить детей не бояться ошибок

И как помочь им преодолевать трудности, — рассказывает психолог Павел Зыгмантович. Источник: Кадр из фильма «Мать и дитя» Как помочь ребёнку не бояться ошибок? Вот у него не получилось, он сразу психует и бросает всё.
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