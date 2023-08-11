Более чем на 1 млрд рублей увеличена доходная часть бюджета ЕАО

Доходная часть бюджета Еврейской автономной области увеличена более чем на 1 млрд рублей. Соответствующий законопроект, внесённый губернатором Ростиславом Гольдштейном, принят в Заксобрании региона, сообщили ИА ЕАОMedia в правительстве области.