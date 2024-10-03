«Уральские авиалинии» вернулись к прежним маршрутам в Дубай

«Уральские авиалинии» сообщили о возращении к прежним воздушным трассам для перелетов в Дубай. Накануне из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке четыре рейса авиакомпании выполнялись по альтернативному маршруту.
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