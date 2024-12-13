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Врач Исаев: завышенные ожидания и финансовые трудности могут привести к предновогодней депрессии

Врач Исаев: завышенные ожидания и финансовые трудности могут привести к предновогодней депрессии

Некоторые люди сталкиваются с эмоциональным спадом и внутренним напряжением перед Новым годом. С чем связано такое состояние, рассказал врач и основатель Научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев в беседе с Life.

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