Трамп нанес удар по Зеленскому: Россия непобедима – вспомни, чем закончили Гитлер и Наполеон

Дональд рассказал о своем телефонном разговоре с Зеленским Фото: REUTERS. Даже самые умные американцы хотя бы частично отвечают краткой характеристике, данной им в свое время нашим замечательным сатириком, светлой памяти Михаилом Николаевичем Задорновым.
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