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Трамп нанес удар по Зеленскому: Россия непобедима – вспомни, чем закончили Гитлер и Наполеон

Трамп нанес удар по Зеленскому: Россия непобедима – вспомни, чем закончили Гитлер и Наполеон

Дональд рассказал о своем телефонном разговоре с Зеленским Фото: REUTERS.  Даже самые умные американцы хотя бы частично отвечают краткой характеристике, данной им в свое время нашим замечательным сатириком, светлой памяти Михаилом Николаевичем Задорновым.

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Комментарии
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Eduard
Что переворот осуществили силы Запада тоже умалчивают.Дурачат населееие!
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1 час.
Eduard
Россия ядерная держава,если понадобится за 5минут страны НАТО исчезнут.Они нас хотят победить,Что в Европе и Америке курят?
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1 час.
Надежда
В своем большинстве кастрюлеголовые сами обманываться рады! Даже если им разложить все как есть на самом деле все равно будут талдычить то, что их слуху больше нравится
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50 мин.

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