Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 509 подписчиков

NYT: Белоусов позвонил Остину 12 июля из-за тайной операции Киева против России

NYT: Белоусов позвонил Остину 12 июля из-за тайной операции Киева против России

Русский министр обороны Андрей Белоусов и шефе Пентагона Ллойд Остин 12 июля обсуждали по телефону подготовку "тайной операции" Украины против России, сообщает The New York Times (NYT).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх