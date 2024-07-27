NYT: Белоусов позвонил Остину 12 июля из-за тайной операции Киева против России

Русский министр обороны Андрей Белоусов и шефе Пентагона Ллойд Остин 12 июля обсуждали по телефону подготовку "тайной операции" Украины против России, сообщает The New York Times (NYT).
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