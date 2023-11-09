Игорь Артамонов и Игорь Маковский обсудили перспективы развития электросетевого комплекса Липецкой области

ЛИПЕЦК, 9 ноября, ФедералПресс. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провели рабочую встречу, в ходе которой подвели итоги работы липецких энергетиков в подготовке к отопительному сезону, а также обсудили задачи, направленные на обеспечение устойчивого развития электросетевого комплекса региона.