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Игорь Артамонов и Игорь Маковский обсудили перспективы развития электросетевого комплекса Липецкой области

Игорь Артамонов и Игорь Маковский обсудили перспективы развития электросетевого комплекса Липецкой области

ЛИПЕЦК, 9 ноября, ФедералПресс. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провели рабочую встречу, в ходе которой подвели итоги работы липецких энергетиков в подготовке к отопительному сезону, а также обсудили задачи, направленные на обеспечение устойчивого развития электросетевого комплекса региона.

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