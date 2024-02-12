Каковы традиции дня святого Никиты Печерского и Никиты Пожарника, приметы праздника 13 февраля Алёна ЮрьеваВ этот день, 13 февраля, православные христиане отмечают праздник святого Никиты Печерского, известного также как Никита Пожарник.
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