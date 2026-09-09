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Царьград

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Channel 4 сообщил о незаконных пожертвованиях партии Reform UK

Channel 4 сообщил о незаконных пожертвованиях партии Reform UK

Британская полиция начала расследование по делу о незаконных пожертвованиях партии Reform UK. Журналисты Channel 4 выявили связь с иностранными деньгами после тайной операции, затрагивающей известных членов партии.

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