Билеты на «Щелкунчика» в Екатеринбурге почти раскуплены: цены до 20 тысяч

Жители Екатеринбурга заранее озаботились покупкой билетов на новогодние представления. Судя по информации, размещённой на официальных порталах городских театров, на отдельные праздничные постановки свободных мест уже практически не найти.
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