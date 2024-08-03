Взгляд в будущее: Как мы будем жить в 2040 году и какие предсказания сбудутся Ирэн ОрлонскаяВ конце 2010 года журнал Marie Claire опубликовал материал-предсказание, в котором участвовала академик Международной Академии исследований будущего Татьяна Иванова.
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