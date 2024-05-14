В Волгоградской области произошло ЧП с поездом

Согласно предварительным данным, из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта на станции Котлубань Приволжской железной дороги случился сход вагонов в составе грузового поезда.
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