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Штиль, туман или температурная инверсия: что нужно знать о режиме «чёрного неба»

Штиль, туман или температурная инверсия: что нужно знать о режиме «чёрного неба»

Словосочетание «режим чёрного неба» хорошо знакомо многим жителям крупных городов Сибири, Урала и Забайкалья.

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