Реплика В. Богданова на выступление И. Яковенко на ЮТУБ-канале 24.11.2023 г. о политике Явлинском. Полностью согласен с его мнением о Явлинском, но добавлю следующее: когда политиченский толмач ЯВЛИНСКИЙ"толкает" какую-либо речугу, то непреенно надо надо вспомнить телепередачу о нём А.