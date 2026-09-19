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Тульские новости

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Председатель Правительства Российской Федерации поздравил оружейников с профессиональным праздником

Председатель Правительства Российской Федерации поздравил оружейников с профессиональным праздником

Мишустин отметил вклад оружейников в развитие оборонной промышленности и успехи в диверсификации, подчеркнув применение гражданских технологий в медицине, энергетике и космонавтике.

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