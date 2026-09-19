Председатель Правительства Российской Федерации поздравил оружейников с профессиональным праздником

Мишустин отметил вклад оружейников в развитие оборонной промышленности и успехи в диверсификации, подчеркнув применение гражданских технологий в медицине, энергетике и космонавтике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АС В Туле подросток ...
- АС В Туле подросток ...
- В Тульской област...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым