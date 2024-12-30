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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» видит в Субименди из «Сосьедада» замену Кроосу. В трансферную политику мадридцев входит усиление молодыми испанцами (As)

Ранее стало известно, что мадридский клуб заинтересован в покупке 25-летнего полузащитника. По информации As, «Реал» видит в нем замену Тони Кроосу, завершившему карьеру.

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