Компания Huaneng увеличит инвестиции в новые энергетические проекты

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China Huaneng Group, вторая по величине китайская энергетическая компания в мире по установленной мощности, заявила, что в этом году увеличит инвестиции в новые энергетические проекты, включая солнечную и морскую ветроэнергетику, на фоне перехода страны к «зеленой» энергетике.