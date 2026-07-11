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Micron обходит Nvidia по вкладу в рост прибыли индекса S&P 500

Micron обходит Nvidia по вкладу в рост прибыли индекса S&P 500

Аналитический отчет инвестиционной платформы Lipper Alpha Insight (подразделение LSEG) зафиксировал тектонические сдвиги в структуре корпоративных доходов американского технологического сектора во втором квартале 2026 года.

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