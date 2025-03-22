Галерея «Центр искусств» вновь распахнула свои двери для владивостокцев

Галерея «Центр искусств» вновь распахнула свои двери для жителей и гостей Владивостока. Теперь познакомиться с проектами творческого сообщества можно в Малом ГУМе на третьем этаже (пространство магазина Prosto).
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