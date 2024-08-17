НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Владимирские новости

1 подписчик

В Киржачском районе подрядчику выдвинули предостережение

В Киржачском районе подрядчику выдвинули предостережение

Во Владимирской области подрядчику выдвинули предостережение о недопустимости нарушения закона. В марте 2024 года администрация заключила контракт на строительство блочно-модульной котельной в селе Горка стоимостью более 33 миллиона рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх