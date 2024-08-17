В Киржачском районе подрядчику выдвинули предостережение

Во Владимирской области подрядчику выдвинули предостережение о недопустимости нарушения закона. В марте 2024 года администрация заключила контракт на строительство блочно-модульной котельной в селе Горка стоимостью более 33 миллиона рублей.
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