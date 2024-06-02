Председатель СК России открыл академию и кадетский корпус ведомства в Луганске

В рамках рабочей поездки в Луганск Александр Иванович Бастрыкин принял участие в церемонии открытия Луганской академии и Луганского кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации, приуроченной к Международному дню защиты детей.
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