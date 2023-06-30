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Романцев о Черчесове: «Жалею, что Стас не работает в России. Он подтвердил свой профессионализм в Европе. Тяга «Динамо» к иностранцам непонятна»

– Экс-гендиректор «Динамо» Иванов сказал, что клубу нужен такой тренер, как Черчесов. А раз он занят в «Ференцвароше», можно было рассмотреть Кобелева.

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