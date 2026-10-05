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stroim21

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Переливной бассейн для частного дома: что нужно знать до начала строительства

Переливной бассейн для частного дома: что нужно знать до начала строительства

Когда впервые видишь переливной бассейн, сложно не поддаться его магии. Вода стоит вровень с краем, поверхность кажется идеально гладкой, а если речь об инфинити — граница между водой и горизонтом просто исчезает.

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