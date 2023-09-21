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  • Юрий анин
    А чего странного все налоги в России идут в Москву, поэтому там возможны и реновация...и все дороги и кольца...а в Бо...Собянин: С начала...

Собянин: Москва получила 1 млн упаковок лекарств по первому офсетному контракту

Собянин: Москва получила 1 млн упаковок лекарств по первому офсетному контракту

Это был первый подобный контракт в России В своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что Москва уже получила миллион упаковок препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний в рамках первого офсетного договора.

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