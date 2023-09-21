Собянин: Москва получила 1 млн упаковок лекарств по первому офсетному контракту

Это был первый подобный контракт в России В своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что Москва уже получила миллион упаковок препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний в рамках первого офсетного договора.
Это был первый подобный контракт в России В своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что Москва уже получила миллион упаковок препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний в рамках первого офсетного договора.
Свежие комментарии