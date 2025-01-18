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  • Eduard
    Знает тот,кто это и хочет!В США считают, чт...
  • Eduard
    Правильно,так они сами Украине и посоветовали!В США считают, чт...

Глава РСМД Тимофеев: РФ не будет вести переговоры, пока США поддерживают Украину

Глава РСМД Тимофеев: РФ не будет вести переговоры, пока США поддерживают Украину

«Сейчас наша позиция такова: мы не будем обсуждать ни ядерную проблематику, ни экономику, ни что-либо еще, касающееся отношений двух стран, пока не будут решены принципиальные вопросы безопасности России, пока оказывается масштабная военная и финансовая поддержка противникам России», — сказал Тимофеев.

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