Глава РСМД Тимофеев: РФ не будет вести переговоры, пока США поддерживают Украину

«Сейчас наша позиция такова: мы не будем обсуждать ни ядерную проблематику, ни экономику, ни что-либо еще, касающееся отношений двух стран, пока не будут решены принципиальные вопросы безопасности России, пока оказывается масштабная военная и финансовая поддержка противникам России», — сказал Тимофеев.