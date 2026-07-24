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Царьград

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Совет Федерации утвердил продление регистрации медизделий до 2027 года

Совет Федерации утвердил продление регистрации медизделий до 2027 года

Совет Федерации одобрил продление переходного периода для регистрации медизделий в ЕАЭС. Протокол подписан в Москве 29 декабря 2025 года и вступает в силу 9 января 2026 года.

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