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Депутат Гаврилов предложил запретить использовать бенгальские огни в домах

Депутат Гаврилов предложил запретить использовать бенгальские огни в домах

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов предложил ограничить использование бенгальских огней и запретить их продажу детям, передает РИА Новости.

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Комментарии
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Анатолий Какаулин
каждый депутат хочет внести свою лепту в законопроект, но тямы у большинства не хватает, косят под пиндосов. У пиндосов внесены поправки, что нельзя поливать газоны во время дождя, то крокодилов нельзя выгуливать, то котам на задницу прицепить катофоты- дибилизм. Теперь наши на них равняются. То институт счастья, то бенгальские огни помешали , то еще какая то хрень. Вам что заняться нечем? Занялись бы внутренней политикой, благосостоянием народа, а не несли какую то чушь. Складывается мнение, что избранники из палаты №6
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