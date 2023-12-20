Депутат Гаврилов предложил запретить использовать бенгальские огни в домах

Анатолий Какаулин

каждый депутат хочет внести свою лепту в законопроект, но тямы у большинства не хватает, косят под пиндосов. У пиндосов внесены поправки, что нельзя поливать газоны во время дождя, то крокодилов нельзя выгуливать, то котам на задницу прицепить катофоты- дибилизм. Теперь наши на них равняются. То институт счастья, то бенгальские огни помешали , то еще какая то хрень. Вам что заняться нечем? Занялись бы внутренней политикой, благосостоянием народа, а не несли какую то чушь. Складывается мнение, что избранники из палаты №6