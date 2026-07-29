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Крымская газета

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Перемены в КФУ: ликвидация академии, сокращения и новые факультеты

Перемены в КФУ: ликвидация академии, сокращения и новые факультеты

Крымский федеральный университет завершает приёмную кампанию. Как сообщил «Крымской газете» заместитель председателя приёмной комиссии КФУ Алексей Гусев, в этом году количество поступающих из других регионов России снизилось примерно на 5–7%.

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