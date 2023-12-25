Собянин: более тысячи идей реализовали для улучшения движения на дорогах Москвы

Больше тысячи проектов, нацеленных на улучшение движения на дорогах, реализовали в Москве. Благодаря идеям дорожных кураторов ЦОДД удалось снизить количество ДТП и сократить время в пути, в том числе у пешеходов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.