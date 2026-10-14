Представители храма регулярно навещают малышей, оставшихся без родительской заботы. Священники крестят их, волонтеры становятся гостями на праздниках.
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