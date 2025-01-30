Как легализация майнинга повлияет на сферу добычи криптовалют в России?

Хоть правила налогообложения криптовалютчиков и появились, не все будут торопиться работать в "белую" С 1 января 2025 года в России вступили в силу правила налогообложения криптовалютного рынка, благодаря которым крипту признали имуществом.
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