Сколько стоит бегство с Украины? Ответил пленный ВСУ Борщук

Александр Борщук, сдавшийся в плен, рассказал: покинуть Украину через Молдавию можно за деньги.Пленный украинский военнослужащий Александр Борщук рассказал ТАСС, что нелегальный выезд с Украины через Молдавию стоит от 5 тысяч долларов.
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