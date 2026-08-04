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Царьград

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Сколько стоит бегство с Украины? Ответил пленный ВСУ Борщук

Сколько стоит бегство с Украины? Ответил пленный ВСУ Борщук

Александр Борщук, сдавшийся в плен, рассказал: покинуть Украину через Молдавию можно за деньги.Пленный украинский военнослужащий Александр Борщук рассказал ТАСС, что нелегальный выезд с Украины через Молдавию стоит от 5 тысяч долларов.

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