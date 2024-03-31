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Трех террористов обезвредили в ходе операции в Дагестане

Трех террористов обезвредили в ходе операции в Дагестане

Скриншот видео В Дагестане, где сегодня утром в Махачкале и Каспийске был введен режим контртеррористической операции, спецназ ФСБ обезвредил несколько человек, которые планировали совершить террористические атаки.

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