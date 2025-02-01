Барри Хокинс и Сыцзюнь сыграют в полуфинале в Берлине

Нил Робертсон проиграл Юаню Сыцзюнь, а Барри Хокинс нанес поражение У Ицзэ в четвертьфинале турнира German Masters 2025 в Берлине, по материалам WST Юань Сыцзюнь (фото: WST)Все Новости и результаты турнира German Masters 2025 Квалификация - результаты German Masters 2025 Результаты, турнирная таблица German Masters 2025 1/2 финала - результаты 1/4 финала - результаты 1/8 финала - результаты 1/16 финала - результаты 1 раунд - результаты Расписание трансляции - 1/2 финала Расписание трансляции - 1/4 финала Расписание трансляции - 1/8 финала Расписание трансляции - 1/16 финала Расписание трансляции - 1 раунд Расписание трансляции - квалификация Голосования по турниру Юань Сыцзюнь — Нил Робертсон Китаец Юань Сыцзюнь вышел во второй полуфинал рейтингового турнира в своей карьере.