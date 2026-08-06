Сергунина: Российские дизайнеры подали 1047 заявок на участие в Московской неделе моды

На участие в седьмой Московской неделе моды подано 1047 заявок. Примерно половину из них (494) прислали дизайнеры, коллекции которых не были представлены в предыдущих сезонах проекта, сообщила заммэра Наталья Сергунина.
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