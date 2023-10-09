Фокус на главном

Я, Александр Роджерс, гражданин Российской Федерации, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь не впадать в прелесть хайпожорства и не становиться специалистом по Ближнему Востоку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- На смену лайнеру с русскими туристами, который освистали грузины, к берегам страны движется флот РФ
- Дело двинулось: в Госдуму внесли законопроект о запрете мигрантам работать в такси, школах и больницах
- "Бастрыкин как приговор беспределу гастарбайтеров", - подход к проблеме преступлений совершаемых мигрантами претерпел изменения
Свежие комментарии