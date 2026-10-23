Трейлер был опубликован на Reddit пользователем, который представился бывшим сотрудником EA. Согласно его словам, ролик был готов несколько месяцев назад, однако игра не вышла из ранней стадии разработки.
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