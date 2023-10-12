Медведев назвал реальное число военных, заключивших контракт с МО

С 1 января по текущую дату с Минобороны РФ заключили контракт 357 тысяч человек. Об этом сообщил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ военнослужащими, принятыми по контракту.
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