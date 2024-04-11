Фердинанд о Доннарумме против «Барсы»: «Он был совершенно не в себе. Не понимаю, как он забывает про свой рост – он играл так, будто в нем меньше шести футов»

В первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» уступил «Барселоне» со счетом 2:3. Доннарумма по итогам матча получил оценку 3 от L’Equipe «Думаю, Доннарумма был не в лучшей форме, он вышел на матч и потерпел фиаско.